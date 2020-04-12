Тбилиси, , 10:26 — REGNUM С 12 апреля режим строгого карантина вводится в Кобулетском муниципалитете Аджарской автономной республики Грузии. Об этом на чрезвычайном брифинге 12 апреля сообщил пресс-спикер премьер-министра Грузии Ираклий Чиковани.

По его информации, ужесточение ограничений коснется четырёх сел Кобулетского муниципалитета, где выявлен широкий круг контактов зараженных коронавирусом лиц. Как и в других районах Грузии, где строгий карантин был введен ранее, местным жителям будет разрешено выходить из дома только для покупки медикаментов и продовольствия либо для обращения за медицинской помощью.

Сельскому населению разрешат проведение весенних полевых работ в случае соблюдения ими установленного правительством специального протокола, заявил Чиковани.

Первый случай коронавируса в Кобулетском муниципалитете был выявлен несколько дней назад. Зараженной оказалась женщина 54 лет, источник инфицирования которой врачам установить не удалось. Позднее коронавирус был подтвержден у контактировавших с ней еще 6 граждан. Число контактов инфицированных пациентов превышает 100 человек, в связи с чем и были введены дополнительные ограничения.

На 12 апреля в Грузии фиксируется уже 252 случая коронавируса, 63 человека выздоровели и выписались из больниц. На этот же период зарегистрировано 3 летальных случая. 4929 человек находятся в зонах карантина, 405 — в стационарах. Трое граждан Грузии с диагнозом коронавируса прибыли на лечение из-за рубежа.