Москва, , 10:18 — REGNUM Более 1500 защитных масок раздали активисты «Волонтерской роты «Боевого братства» пассажирам поездов дальнего следования на Комсомольской площади Москвы.

Как отметил руководитель движения Антон Демидов, жители регионов, где ситуация с распространением коронавируса не так обострена, забывают о мерах предосторожности, направляясь в столицу.

«Мы призываем всех проявить ответственность по отношению к своему здоровью и здоровью окружающих. Не стоит пренебрежительно относиться к простым правилам — чаще и тщательнее мыть руки, не трогать лицо руками и ходить в маске. Волонтеры, которые встречают людей прямо у поездов, соответствующим образом экипированы. Их предложение взять маску — лучшее напоминание о серьезности ситуации», — считает Антон Демидов.

Он отметил, что активисты в ходе акции напоминают и о важности самоизоляции.

«Ежедневно сотни волонтеров нашей организации в составе волонтерских центров «Единой России» выполняют заявки на доставку продуктов, лекарств, выгул животных. Люди должны помнить, что своим осознанным решением самоизолироваться они оказывают помощь и самим себе, и всем нам. Невозможность выйти из дома ради общей победы над пандемией — временная мера, помочь преодолеть трудности от которой готовы наши волонтеры», — заключил Антон Демидов.