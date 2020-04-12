Тирасполь, , 10:21 — REGNUM По состоянию на 12 апреля инфицирование SARS-CoV-2 в Приднестровье зафиксировано у 114 жителей республики. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Приднестровья.

Так, в Слободзейском инфекционном госпитале на лечении находятся 107 пациентов с COVID-19. Одна пациентка выздоровела, пять человек скончались от осложнений инфекции. Еще одна женщина с заболеванием COVID-19 находится в медицинском учреждении столицы Молдавии.

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Относительно тех пациентов с COVID-19, которые находятся в Слободзейском инфекционном госпитале сообщается, что у 43 из них пневмония, еще восемь человек находятся в реанимационном отделении.

Состояние большинства госпитализированных оценивается как средней степени тяжести.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 апреля от осложнений коронавирусной инфекции скончалась 63-летняя жительница города Тирасполь.