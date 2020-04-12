Ташкент, , 10:12 — REGNUM Водителя с поддельным удостоверением сотрудника санитарно-эпидемиологического надзора в Ташкенте задержали дорожные инспекторы, сообщили в пресс-службе ГУВД столицы Узбекистана.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование».

Отметим, использование поддельных документов наказывается штрафом от 25 до 50 базовых расчетных величин (БРВ) ($579−1158), или ограничением свободы до двух лет или лишением свободы до двух лет.

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