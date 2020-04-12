Самара, , 10:15 — REGNUM Принять меры по недопущению проведения массовых мероприятий, в том числе религиозных обрядов, церемоний конфессий с большим количеством граждан рекомендовали религиозным объединениям в Самарской области. Соответствующее Постановление главного санитарного врача региона Светланы Архиповой 11 апреля опубликовано на сайте областного Роспотребнадзора.

В документе отмечается, что это необходимо для недопущения распространения коронавирусной инфекции.

Кроме этого, рекомендовано временно приостановить посещение гражданами культовых зданий. Исключение составляют священнослужители, и лица, которые необходимы для проведения богослужений.

Постановление вступило в силу с 11 апреля.

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