Северодвинск, Архангельская область, , 10:03 — REGNUM В состав военно-морского флота России передано океанографическое исследовательское судно «Академик Александров», сообщили в пресс-службе ЗАО «СММ».

Торжественная церемония поднятия военно-морского флага состоялось в начале марта 2020 года. «Академик Александров» построен в центре судоремонта «Звездочка». Организация СММ устанавливала на судно крановое оборудование.

Отметим, океанографическое исследовательское судно «Академик Александров» заложено в центре судоремонта «Звездочка» еще в декабре 2012 года. Это многоцелевое судно усиленного ледового класса.

Оно предназначено для поисково-спасательных работ, транспортировки крупногабаритных грузов, исследовательского и испытательного оборудования, а также военной техники.