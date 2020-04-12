Ямусукро, , 09:57 — REGNUM Использование детского труда на плантациях какао в Кот-д'Ивуаре и Гане, крупнейших поставщиках какао в Африке, возросло за последнее десятилетие, несмотря на усилия представителей отрасли по его сокращению. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на доклад финансируемого министерством труда США проекта.

В соответствии с докладом, публикация которого ожидается в конце этого месяца, в прошлом сезоне более 2 миллионов детей работали в этом секторе в странах Западной Африки, которые производят около двух третей объема какао в мире.

По информации журналистов агентства, проект реализуется исследователями из Чикагского университета. В рамках инициативы в разные годы было проведено три опроса фермеров, выращивающих какао. В каждом из них приняли участие более 2000 семей.

Как отмечают исследователи проекта, в настоящее время уровень детского труда выше, чем в 2010 году, когда такие компании, как Mars, Hershey, Nestle и Cargill обязались сократить худшие формы детского труда в своих цепочках поставок в Западной Африке к 2020 году на 70%.

Согласно отчету, показатель использования детского труда увеличился до 46% в сезоне 2018/19 гг. по сравнению с 44% в 2013/14 гг. Доля занятых на опасных работах (которые подразумевают использование острых инструментов) осталась на прежнем уровне — 42%.

Эти показатели более чем на 10% превышают данные, собранные по итогу первого исследования в сезоне 2008/09 гг., и показывают трудность искоренения детского труда в растущем секторе, который обеспечивает столь необходимые средства к существованию для тысяч бедных общин в Западной Африке.

«Этот отчет дает веские основания для рассмотрения детского труда и детского труда на опасном производстве какао как сложной проблемы, требующей множества дополнительных решений», — говорится в отчете.

Элизабет Аканбомбир, глава подразделения по детскому труду в министерстве занятости Ганы, заявила, что не может комментировать отчет, поскольку он еще не опубликован.

В правительственном комитете правительства Кот-д'Ивуара, отвечающем за вопросы детского труда, заявили, что цифры в отчете не следует считать окончательными, поскольку существуют некоторые проблемы с методологией, которые еще не были решены исследователями.

Ричард Скоби, глава Всемирного фонда какао (WCF), отраслевой группы, которая представляет такие компании как Nestle и Hershey, признал, что отрасль не достигла своего целевого показателя, обозначенного в 2010 году. Но добавил, что отчет еще не полный, и поэтому отказался от дальнейших комментариев.

«Государственные и корпоративные программы по сокращению детского труда показали значительный успех», — сказал он, указав на одну Международную инициативу по какао, которая поддерживается производителями какао и представителями гражданского общества, добавив, что благодаря программе уровни детского труда удалось сократить вдвое.

«Задача сейчас заключается в расширении масштабов этих вмешательств», — сказал Скоби.