Сеул, , 09:54 — REGNUM 12 апреля в Южной Корее выписали из больницы военнослужащего, у которого ранее был выявлен коронавирус. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны.

По их словам, из больницы выписан представитель военно-воздушных сил из Тэгу.

Общее число выписанных из больницы военных увеличилось до 38 человек. В настоящее время лечение проходит один представитель военно-морских сил.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Южной Корее выявили 32 новых случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 10 512.

Читайте также: В Южной Корее подтвердили 32 новых случая инфицирования SARS-CoV-2

Читайте ранее в этом сюжете: В Южной Корее вылечили более 35 военных с COVID-19