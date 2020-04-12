Петрозаводск, 12 апреля 2020, 09:41 — REGNUM На 61-м году жизни скончался бывший мэр Петрозаводска Виктор Масляков, сообщили в пресс-службе администрации Петрозаводского городского округа.
В мэрии выразили соболезнования родным и близким экс-мэра. Виктор Масляков родился 9 февраля 1960 года в поселке Пийтсиёки Суоярвского района Карелии. Окончил Петрозаводский государственный университете им. О.В. Куусинена.
Возглавлял Петрозаводский городской округ с 2002 по 2009 годы. Руководил Федеральным агентством лесного хозяйства с 2010 по 2013 год.