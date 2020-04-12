Красногорск, , 09:34 — REGNUM Власти Московской области готовы развернуть мощности для проведения в сутки порядка 7 тыс. тестов на коронавирус, заявил глава региона Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, еще три недели назад в Подмосковье имели всего 500 тестов.

«Сегодня готовы к тому, чтобы развернуть тестирование примерно на 7 тыс. тестов в сутки», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, всего на сегодняшний день в Московской области зафиксировано 1082 подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Больше всего случаев заражения SARS-CoV-2 выявлено в городском округе Люберцы — 92.

Читайте подробнее: В Подмосковье назван городской округ-лидер по числу заражённых SARS-CoV-2