Уфа, , 09:39 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров лично посетил закрытую на карантин Республиканскую клиническую больницу им. Куватова. Об этом 11 апреля сообщает «Горобзор».

По информации журналистов, 11 апреля глава региона надел противочумный костюм и вошел в здание больницы. Он посетил палаты, где прибывают пациенты с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Радий Хабиров удостоверился, что все находящиеся на карантине граждане обеспечены соответствующими средствами защиты, а также, что в больнице организовано полноценное питание и места отдыха.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что с 6 апреля РКБ им. Куватова закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса. По информации на 10 апреля в этом лечебном заведении находятся девять пациентов, инфицированных коронавирусом.

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