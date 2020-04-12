Уагадугу, , 09:37 — REGNUM Жители бедных районов Буркина-Фасо столкнулись с нехваткой воды из-за введенного в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса комендантского часа. Об этом передает информационное агентство Reuters.

По информации журналистов агентства, жители страдают от нехватки воды, поскольку не могут получить доступ к коммунальным фонтанам, которые работают только ночью в сухой сезон.

В результате, многие семьи стоят в длинной очереди, чтобы заполнить пустые канистры из частных водонапорных башен в течение дня, несмотря на то, что власти Буркина-Фасо призывают их принимать дополнительные меры предосторожности и избегать массового скопления людей, чтобы взять под контроль самые быстрые темпы распространения коронавируса в Западной Африке.

«Они говорят, что мы должны мыть руки, соблюдать гигиену и стирать одежду, чтобы не заразиться. Мы бы очень хотели, но если нет воды, это действительно сложно», — сказала 37-летняя мать троих детей в своем доме на окраине столицы Уагадугу, где дома не подключены к электросети или системе водоснабжения.

«Мы не можем не пить, но для других нужд мы сокращаем потребление воды. Раньше мы мылись и делали с водой то, что хотели», — заявила она, добавив: «комендантский час — настоящая проблема».

До сих пор в Буркина-Фасо выявили более 440 случаев заражения коронавирусом, в том числе 24 — с летальным исходом. Одна из беднейших стран региона уже столкнулась с исламистским мятежом еще до пандемии, причем 840 000 человек были перемещены в последние 16 месяцев из-за конфликта и засухи.