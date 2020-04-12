Екатеринбург, , 09:32 — REGNUM Музыкант-виртуоз Денис Мацуев просит жителей Свердловской области переждать историю с коронавирусом в домашних условиях. Это нужно для того, чтобы все были здоровы, сказал он в своём видеообращении.

Музыкант передал привет всем жителям Екатеринбурга и Свердловской области. По его словам, он был в разных городах региона более 30 раз. У него на Урале живут много друзей.

Также музыкант отметил, что сейчас особенное время. И ему тоже непросто, так как он привык ежедневно выходить на сцену в разных точках света. Но сейчас нужно отсидеться, «пересидеть» эту историю.

«Осталось не так долго. Я в этом абсолютно уверен, потому что рано или поздно это закончится. Я верю в то, что это закончится очень быстро. Просто сейчас нужно соблюдать предписания для здоровья — вашего, и ваших близких. Это очень-очень важно сейчас», — сказал Денис Мацуев.

Он также выразил уверенность в том, что скоро мы все выйдем из этой ситуации. И пообещал обязательно приехать на фестиваль. «И мы будем встречаться, мы будем слушать классическую музыку, джазовую музыку, которая является и сейчас, кстати говоря, «терапевтом» в наше неспокойное время», — отметил музыкант.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области уже 74 человека, заразившихся коронавирусом. Эти данные на 11 апреля. 35 человек выздоровели. Четыре находятся в тяжёлом состоянии, ещё четверо граждан— в состоянии средней тяжести.

Добавим, в регионе введён режим повышенной готовности. А населению не рекомендуется оставлять жильё кроме случаев, прописанных в указе губернатора. За нарушение указа предусмотрена административная ответственность. 11 апреля полиция начала активно патрулировать места массового сбора граждан, но пока стражи порядка стараются обходиться профилактическим методами.