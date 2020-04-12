Москва, , 09:29 — REGNUM Большую коллекцию материалов по космической инженерии собрали участники Кружкового движения НТИ ко Дню космонавтики. Подборка бесплатных онлайн-курсов, симуляторов и тренажеров, которые будут полезны увлеченным космосом школьникам и студентам, опубликована в специальном разделе wiki-проекта https://kruzhok.org/. Выбранные материалы помогут получить ключевые компетенции, подготовиться к профильным олимпиадам и конкурсам, а также принять участие в международных и российских космических проектах.

Видеокурсы по космонавтике

В подборку вошли курсы лекций от специалистов «Роскосмоса», материалы по конструированию космической техники, современной космонавтике, основным трендам ракетно-космической отрасли, лекции по ракетомоделированию, работе с микроконтроллерами, конструированию систем спасения полезной нагрузки, использованию изображений Земли из космоса.

Основы 2D и 3D-моделирования

Эксперты предлагают познакомиться с программами Fusion 360, Компас 3D, Т-FlexCad и курсом по основам инженерной графики. Подготовиться к следующей Олимпиаде НТИ помогут прошлые задачи по 3D, а чтобы вдохновиться на создание нового космического аппарата, можно скачать готовые 3D модели от NASA.

Основы программирования

Специалисты рекомендуют языки C/C++, Python, а также среду программирования Arduino — в подборку вошли лучшие онлайн-курсы для начинающих, которые научат писать код и помогут воплотить в жизнь первые проекты по созданию электронных устройств.

Баллистика и орбитальная механика

Партнер Кружкового движения НТИ, разработчик космического профиля Олимпиады НТИ — ООО «Образование будущего» — открыл бесплатный доступ к симулятору «Орбита». Он позволяет моделировать посадку на планеты, орбитальное маневрирование, выполнение различных миссий. Также в подборку вошли программы, с помощью которых можно проектировать и рассчитывать параметры и траектории полета модели ракеты, моделировать космические перелеты.

Кейсы космической отрасли

Международные и российские проекты и программы, которые позволяют каждому включиться в исследования в области астрономии и астрофизики, работать с спутниковыми снимками и изучать поверхность планеты, программировать роботов, работающих на МКС, и пр.

Игры

Игровые симуляторы, где можно конструировать ракеты, корабли, орбитальные станции, проектировать миссию полета, рассчитывать посадку на Луну и другие небесные тела, ремонтировать и обслуживать марсоходы и пр.

Олимпиада Кружкового движения НТИ

Для школьников, нацеленных принять участие в следующих сезонах Олимпиады Кружкового движения НТИ по космическим профилям, опубликованы разборы заданий за 2016−2019 годы и материалы для подготовки: практикумы по ориентации в магнитном поле, стабилизации космического аппарата, работе с STM32 и управлению бортовым оборудованием.

Также эксперты собрали онлайн-курсы по ключевым для космической отрасли темам из курсов физики, математики и информатики: реактивное движение, давление газа, тригонометрия, алгоритмы управления системами с обратной связью, протокол передачи данных и др. Кроме того, в подборку вошли научно-популярные материалы о спутниках, пилотируемых кораблях, ракетах-носителях, конкурсы по космонавтике, тематические группы в социальных сетях и др.

Кружковое движение НТИ запустило новый wiki-агрегатор kruzhok.org, чтобы информировать школьников, студентов и их родителей о возможностях дистанционного участия в кружках и, шире, дистанционного образования. На kruzhok.org и wiki-проекте do.kruzhok.org собраны и структурированы по возрастам лучшие бесплатные курсы по школьным предметам (математика, физика, химия, биология и пр.), прикладным компетенциям (программирование, электроника), технологиям будущего (беспилотники, умный город, искусственный интеллект, виртуальная реальность, робототехника, нанотехнологии, нейротехнологии и т.д.).

Также через kruzhok.org участники Кружкового движения запускают всероссийские челленджи, которые объединяют школьников и студентов со всей страны для решения технологических задач. Уже стартовал GameNet-челлендж https://practicingfutures.org/gamedev — более 1200 участников займутся разработкой новых игровых проектов, лучшим из которых помогут выйти на реальный рынок. 18−19 апреля Кружковое движение проведет первый онлайн-хакатон Lockal Hack Day, посвященный поиску технологических решений для борьбы с пандемией коронавируса и ее последствиями. Регистрация на хакатон — до 17 апреля: https://practicingfutures.org/localhackday.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Кружковое движение НТИ — это всероссийское сообщество технологических энтузиастов. Цель Кружкового движения — формирование следующего поколения предпринимателей, инженеров, ученых, управленцев, способных задумывать и реализовывать проекты, создавать новые решения и технологические компании, направленные на развитие России и всего мира. Для достижения этой цели утверждена дорожная карта Национальной технологической инициативы «Кружковое движение».