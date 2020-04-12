Брянск, , 09:25 — REGNUM В Брянской области число инфицированных коронавирусом за сутки возросло на 18, сообщили 12 апреля в региональном правительстве.

«По информации оперативного штаба, на 08:30 12 апреля подтверждено 18 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией», — сообщили в областном правительстве.

Отмечается, что всего в регионе лабораторно подтверждён 141 случай инфицирования коронавирусм.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за сутки 10 апреля было выявлено 1667 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число зараженных коронавирусом в России достигло 13 584. Еще 1045 человек выздоровели, 106 человек умерло. Проведено более 1,18 млн тестов.

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