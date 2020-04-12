Ташкент, , 09:18 — REGNUM Медики в Узбекистане выявили 796 случаев заражения коронавирусом, сообщили 12 апреля в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Ведомство приводит данные по состоянию на 10:00 (8:00 мск). Днем ранее, 11 апреля, в это время было зарегистрировано 694 случая заражения. Таким образом, за сутки вирус выявили еще у 102 человек.

Отметим, в Узбекистане от заболеваний, вызванных коронавирусом, вылечились 42 человек, скончались — четыре пациента. С 6 апреля в Ташкенте, Нукусе и областных центрах республики введен режим обязательной самоизоляции.

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