Уфа, , 09:28 — REGNUM Полторы тонны овощей выдал Башкирский государственный аграрный университет (ГАУ) своим студентам, которые не смогли вернуться домой и остались в общежитиях. Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, руководство Башкирского ГАУ оказало социальную помощь более 200 студентам, в том числе из иностранных государств. Они не смогли уехать домой и остались в общежитиях в период действия режима самоизоляции.

Учащиеся получили тонну картофеля и 500 кг репчатого лука.

По словам председателя первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов Башкирского ГАУ Рафика Еникиева, в начале апреля студентам были выделены средства на приобретение круп и других продуктов, а сейчас учебное заведение открыло свой резерв овощей.

Отмечается, что университет всегда готов помочь своим студентам, поэтому по любым вопросам они могут обращаться в профсоюз.

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