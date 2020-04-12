Бергамо, Италия, , 09:09 — REGNUM Четверо пациентов выписали из полевого госпиталя в итальянском Бергамо, где работают российские военные медики. Об этом заявил глава группы медицинских специалистов, подполковник Александр Юманов, сообщили в пресс-службе министерства обороны России.

По его словам, в госпитале находятся 24 пациента. У четырех выписанных человек болезнь, вызванная коронавирусом, протекала в легкой форме, уточнил Юманов.

В оборонном ведомстве отметили, что в полевом госпитале круглосуточно работает восемь врачебно-сестринских бригад. Всего привлечено 32 российских военных врача и медицинских сестер.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля российские военнослужащие совместно с итальянскими коллегами дезинфицировали дома престарелых в трех городах Италии.

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