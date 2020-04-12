Москва, , 09:06 — REGNUM В больнице в московской Коммунарке в настоящий момент на лечении находятся более 500 пациентов, об этом на своей странице в Facebook написал главный врач медицинского учреждения Денис Проценко.

«Состоит на лечении 503. Из них: с диагнозом пневмония — 487, COVID подтверждённых — 286, в ОРИТ 52 (на ИВЛ 24). За сутки поступило 49, выписано пять», — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за сутки 10 апреля было выявлено 1667 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число зараженных коронавирусом в России достигло 13 584. Еще 1045 человек выздоровели, 106 человек умерло. Проведено более 1,18 млн тестов.

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