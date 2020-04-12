Москва, , 08:56 — REGNUM Самолет авиакомпании «Аэрофлот» эвакуировал из Японии 179 граждан России. Об этом 12 апреля сообщило российское посольство в Токио на официальной странице в Facebook.

Авиарейс Токио — Москвы вылетел 12 апреля, большинство пассажиров — жители Москвы и Московской области. В посольстве отметили, что около 400 граждан России все еще остаются в Японии из-за отмены авиасообщения.

Напомним, 7 апреля посольство РФ в Токио сообщило, что в Японии вынужденно находятся 637 российских граждан, которые не могут покинуть страну. Посольство помогает соотечественникам с размещением.

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