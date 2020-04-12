Минск, , 09:01 — REGNUM Результаты тестирования на вирус SARS-CoV-2 работников из РФ, которые приехали в Островец для участия в строительстве Белорусской атомной электростанции, будут еще раз проверяться. Об этом 11 апреля в ходе брифинга (транслировался на YouTube канале «UN BELARUS») заявил министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник.

В отношении ситуации на БелАЭС, Караник отметил, что около 100 человек находятся в изоляции под наблюдением.

«Там проводят уточняющую диагностику, потому, что часть тест-систем дает разноречивые результаты… Мы совместно в трех лабораториях проведем анализы для того, чтоб все-таки убедиться… То есть пока подтвердить, что это мы имеем место действительно с фактом инфицирования коронавирусом, а не с ложно-положительной реакции тест-систем мы не можем. Первый анализ проводился тест-системами, сейчас не гротов сказать, либо «Вектор», либо «ДНК технологии». Это импортные тест-системы были. Результат был положительный. Перепроверка тест-систем нашего производства свидетельствовала об отсутствии инфицирования. Поэтому на сегодняшний момент материал направим в рефренс-лабораторию чтоб все-таки поставить все точки над «i», — отметил Караник.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее у 15 работников из РФ, которые прибыли на строительство БелАЭС, был выявлен коронавирус.

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В свою очередь министр иностранных дел республики Владимир Макей уже успел подвергнуть критике Россию за «15 зараженных» работников, которые прибыли из Нижнего Тагила.