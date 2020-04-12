Минск, 12 апреля 2020, 09:01 — REGNUM Результаты тестирования на вирус SARS-CoV-2 работников из РФ, которые приехали в Островец для участия в строительстве Белорусской атомной электростанции, будут еще раз проверяться. Об этом 11 апреля в ходе брифинга (транслировался на YouTube канале «UN BELARUS») заявил министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник.
В отношении ситуации на БелАЭС, Караник отметил, что около 100 человек находятся в изоляции под наблюдением.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее у 15 работников из РФ, которые прибыли на строительство БелАЭС, был выявлен коронавирус.
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В свою очередь министр иностранных дел республики Владимир Макей уже успел подвергнуть критике Россию за «15 зараженных» работников, которые прибыли из Нижнего Тагила.