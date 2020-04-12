Барнаул, , 08:48 — REGNUM В связи с отмечаемым сегодня, 12 апреля, Вербным воскресеньем, прихожан Алтайского края просят воздержаться от посещения храмов при наличии признаков ОРВИ и ОРЗ. Каксказано на официальном сайте Алтайской митрополии со ссылкой на слава председателя информационного отдела Барнаульской епархии отца Димитрия Никитина, если люди все-таки пришли в храм, им необходимо соблюдать карантинное расстояние (1,5 — 2 метра):

Вербное воскресенье. Во храме Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

«Если людей больше, то им предоставляется возможность молиться вне храма. Они должны быть заранее готовы к этим неудобствам, вызванным мерами защиты от инфекции. Об этом мы сообщаем везде, где это возможно: богослужение на улице, возможность приобретать свечи на улице».

Отец Димитрий отметил, что количество людей, приходящих в храмы, уже сократилось:

«Люди сейчас напуганы ситуацией, обилием информации об эпидемии, в которой правду порой сложно отделить от неправды. Может быть, в отчасти излишних предосторожностях есть резон — таким образом люди обезопасят себя. Мы, священнослужители, будем совершать все уставные богослужения, не оставим приходящих к нам без внимания и причастим».

Напомним, ранее Духовенство Русской православной церкви (РПЦ) призвало прихожан в праздник Входа Господня в Иерусалим, в Вербное воскресенье, Страстную седмицу, день Пасхи оставаться дома и возносить домашние молитвы. По словам руководителя пресс-службы патриархата Владимира Легойды, духовные смыслы предстоящих праздников не исчерпываются получением вербы и освященного кулича.

Читайте также: В РПЦ рассказали, как освятить дома вербы и куличи