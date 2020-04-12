Павлодар, Казахстан, , 08:39 — REGNUM В Павлодарской области Казахстана, где обнаружено девять случаев заражения коронавирусом, ввели карантин. Об это 12 апреля заявил глава региона Абылкаир Скаков в видеообращении, опубликованном на официальной странице администрации области в Facebook.

С 13 апреля между городами, районами и селами закрывается сообщение — запрещается въезд и выезд, закрываются детские сады, торговый центры, приостанавливается общественный транспорт, вводятся ограничения на работу такси.

Скаков добавил, что работников предприятий, продолжающих работать, будут организовано развозить. Кроме того, вводится ограничение на использование личных автомобилей.

Отметим, по состоянию на 12 апреля в Казахстане выявлено 880 случаев заражения коронавирусом, 81 человек выздоровел, десять скончались.

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