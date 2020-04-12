Москва, , 08:37 — REGNUM Запрет на участие прихожан в богослужениях в храмах РПЦ в Москве и Московской области, который должен продлиться с 13 по 19 апреля, укрепит дух и любовь верующих «к службе Божией и к нашим храмам», 11 апреля написал в своем Telegram-канале заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

По словам епископа, он не мог и представить себе ситуацию, когда у прихожан не будет возможности попасть на богослужения в храмы.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля управление Московской патриархии предписало духовенству Москвы и Московской области с 13 по 19 апреля отказать прихожанам в посещении богослужений. Исключение из этого требования составляют сами священнослужители, волонтеры и технический персонал объектов.

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