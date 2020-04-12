Москва, , 08:34 — REGNUM Эпидемия коронавируса в России при наиболее оптимистичном развитии ситуации может закончиться в июне, считает главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев.

Он отметил, что сроки окончания эпидемии коронавируса будут зависеть в том числе от того, будут ли граждане соблюдать режим самоизоляции.

При этом пик эпидемии вряд ли придется на середину апреля, спада следует ожидать не раньше июня, сказал он в интервью Nation News.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным оперативного штаба всего за сутки 10 апреля в России было выявлено 1 тыс. 667 случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных достигло 13 тыс. 584 человек. Больше всего выявлено случаев в Москве — всего 1 тыс. 30 инфицированных, 152 случая в Подмосковье и 80 в Санкт-Петербурге.

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