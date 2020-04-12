Москва, , 08:20 — REGNUM В Московском регионе с 15 апреля вводятся цифровые пропуска для поездок, соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Отмечается, что оформление пропускoв начнется c 13 апреля, получить пропуск сможет каждый житель столицы.

Перечень уважительных причин для поездок является открытым, пропускная система будет носить заявительный характер.

Получить пропуск можно на сайте mos.ru по специальной ссылке, либо отправив СМС на короткий номер 7377, либо по телефону +7 (495) 777-77-77 .

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Москве возникла тяжелая ситуация с распространением коронавируса — столичные больницы работают в авральном режиме.

Накануне, 11 апреля, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в городе в ближайшие две недели для пациентов с коронавирусной инфекцией SARS-CoV2 и заболевших COVID-19 планируется развернуть от 7 до 10 тысяч дополнительных больничных коек.

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