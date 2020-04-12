Пхёнтхэк, Южная Корея, , 08:23 — REGNUM На одной из американских военных баз в Южной Корее выявлен еще один случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK).

По их словам, коронавирусом заразился один из сотрудников базы «Кэмп Хамфрис», расположенной в Пхёнтхэке провинции Кёнгидо. Общее число случаев заражения коронавирусом на военных базах США в Южной Корее увеличилось до двадцати двух.

Известно, что в последний раз представитель США посещал базу 26 марта. С 30 марта, после контакта с заражённым, он был помещен в карантин.

Напомним, что 25 марта представители Командования силами США в Южной Корее объявили чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения.

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Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Южной Корее выявили 32 новых случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 10 512.