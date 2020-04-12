Самара, , 08:19 — REGNUM Посещение жителями Самары кладбищ временно приостановлено. Об этом 12 апреля сообщает пресс-служба городской администрации.

По сообщению пресс-службы ведомства, данную меру в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции ввели в столице Самарской области с 11 апреля. Исключение составляет оформление услуг по погребению, а также участие в похоронах.

Кроме этого, отменены маршруты автобусов, доставляющие граждан на кладбища.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на 11 апреля в Самарской области подтверждены 21 случай инфицирования коронавирусной инфекции. 14 человек выписаны из стационаров по выздоровлению.

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