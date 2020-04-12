Вашингтон, , 08:16 — REGNUM Режим «масштабного бедствия» впервые в истории США объявлен во всех 50 штатах. Об этом 12 апреля написал представитель Белого дома Джадд Дир в своем Twitter.

«Впервые в истории президент США объявил режим масштабного бедствия сразу во всех 50 штатах», — написал представитель администрации президента США.

11 апреля глава Белого дома Дональд Трамп утвердил декларацию о бедствии в штате Вайоминг, где выявлено 200 случаев заражения коронавирусом. Губернатор штата Марк Гордон заявил, что декларация поможет подготовить ресурсы на случай необходимости.

Отметим, утвержденная декларация о бедствии позволяет штатам США использовать финансирование федерального центра.

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