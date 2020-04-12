Нью-Дели, , 08:12 — REGNUM Диагноз «коронавирус» был подтвержден в Индии у 8356 человек. Об этом 12 апреля сообщает пресс-служба министерства здравоохранения и семейного благополучия страны.

По данным министерства, всего за прошедшие сутки в Индии было зарегистрировано 909 новых случаев заражения коронавирусом. Скончались от заболевания COVID-19 за последние 24 часа 34 человека.

Количество жертв от COVID-19 в Индии достигло 273.

Ранее стало известно, что в Индии увеличилось количество тестов на коронавирус, проводимых за сутки. Число проверок на коронавирус возросло втрое, с 5 тыс. до 16 тыс. в сутки.

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