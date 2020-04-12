Бишкек, , 08:07 — REGNUM Количество случаев заражения COVID-19 в Киргизии достигло 377, среди вновь инфицированных — 12 медработников, сообщил 12 апреля республиканский штаб по борьбе с коронавирусом.

По данным штаба, в Киргизии зафиксировано 38 официально подтверждённых случаев заражения новым коронавирусом. Среди инфицированных — 12 медиков.

На данный момент количество заражённых коронавирусом в стране достигло 377 человек, из них — 62 медработника. Пять человек умерли. Состояние одиннадцати пациентов оценивается как тяжёлое, пять из них находятся в реанимации. По оценкам штаба, в контакт с инфицированными вступали более 6500 человек.

В связи со вспышкой COVID-19 в Киргизии введён режим чрезвычайной ситуации. В некоторых городах, в том числе в Бишкеке — режим чрезвычайного положения.