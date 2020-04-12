Париж, , 08:02 — REGNUM Парижский Диснейленд хочет воспользоваться программой частичной безработицы по всем своим краткосрочным контрактам, которые должны были начаться после 1 апреля, сообщает Le Figaro.

«Парижский Диснейленд созвал представителей профсоюзных организаций, чтобы найти соглашение, позволяющее всем, чьи контракты были прекращены, иметь право на частичную безработицу», — говорится в заявлении руководства Парижского Диснейленда.

Речь идет о 1300 временных работниках.

Напомним, парк развлечений, расположенный в Марн-ла-Валле, включая его отели, был закрыт для публики с 16 марта из-за эпидемии COVID-19.

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