Москва, , 07:58 — REGNUM Режим дистанционного обучения в школах Псковской области продлится до конца учебного года. Такое решение в связи с эпидемиологической ситуацией принял губернатор региона Михаил Ведерников, сообщив об этом 11 апреля на странице в Instagram.

Ведерников отметил, что данный шаг был согласован с представителями педагогического сообщества.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля власти Псковской области предупредили о большой вероятности увеличения числа подтвержденных случаев заражения коронавирусном в регионе.

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