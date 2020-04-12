Бразилиа, , 07:43 — REGNUM Жители Бразилии призывают президента страны Жаира Болсонару прекратить провокационные прогулки по столице республики и соблюдать рекомендованный минздравом и ВОЗ режим самоизоляции, сообщает 11 апреля Prensa Latina.

Как стало известно, президент совершил накануне провокационную поездку по Бразилиа, в рамках которой посетил госпиталь вооруженных сил, а затем зашел в аптеку.

Во время визита в аптеку Болсонару не одевал маски, чем, равно как и самой прогулкой по городу, поразил наблюдавших за променадом из окон жителей столицы. Выйдя на балконы и открыв окна бразильцы начали хлопать в ладони и стучать в кастрюли, шумом и окриками высказывая свое недовольство поведением лидера и призывая его к соблюдению карантина. Ранее в сети появилось видео, где Болсонару посещают местную пекарню.

Комментируя свое поведение журналистам президент Бразилии заявил о том, что все лишь «воспользовался своим конституционным правом свободно приходить и уходить».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Бразилии зарегистрировано 20 727 случаев заражения COVID-19, 1124 из них скончались.

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