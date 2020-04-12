Бергамо, Италия, , 07:36 — REGNUM Полевой госпиталь в итальянском городе Бергамо, в котором круглосуточно дежурят российские и итальянские медики, принял 24 пациента с заболеванием COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Из медицинского учреждения выписано четыре человека, излечившихся от пневмонии нового типа. В госпитале работают 32 российских военных врачей и медицинских сестер.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля российские военные специалисты совместно с коллегами из Италии провели дезинфекцию в домах престарелых трех городах итальянской провинции Ломбардия — Коста-Вальпино, Совере и Ловере.

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