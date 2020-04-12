Минск, 12 апреля 2020, 07:45 — REGNUM В Белоруссии в ближайшее время планируется начать проводить тестирования на антитела к вирусу SARS-CoV-2, заявил 11 апреля на брифинге министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник. Трансляция брифинга велась на YouTube-канале «UN BELARUS».
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По словам Караника, ПЦР-диагностика коронавирусной инфекции имеет свои сложности, в частности она требует хорошо оснащенных лабораторий и подготовленных кадров. В связи с чем, по словам министра, ведется работа по внедрению экспресс-систем по выявлению антител к новому коронавирусу.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава миссии ВОЗ в Белоруссии Патрик О'Коннор заявил, что в стране начинается новый этап роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.