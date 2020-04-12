Минск, , 07:45 — REGNUM В Белоруссии в ближайшее время планируется начать проводить тестирования на антитела к вирусу SARS-CoV-2, заявил 11 апреля на брифинге министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник. Трансляция брифинга велась на YouTube-канале «UN BELARUS».

Читайте также: Белоруссии необходимо готовиться к худшим сценариям развития пандемии — ВОЗ

По словам Караника, ПЦР-диагностика коронавирусной инфекции имеет свои сложности, в частности она требует хорошо оснащенных лабораторий и подготовленных кадров. В связи с чем, по словам министра, ведется работа по внедрению экспресс-систем по выявлению антител к новому коронавирусу.

«Мы планируем, что на следующей неделе… Мы уже получили пробную партию различных производителей, оценили корреляцию результатов с данными ПЦР-диагностики, подобрали те тесты, которые, с нашей точки зрения, обладают наибольшей точностью, и сейчас проводится работа по их поставке в Республику Беларусь… В ближайшую неделю, дней десять, у нас возможности лабораторной диагностики увеличатся не только за счет увеличения емкости и возможности наших лабораторий ПЦР, но и за счет внедрения более быстрых экспресс-тестов на определение антител данного вируса», — отметил Караник.

Читайте также: ВОЗ: в Белоруссии начался новый этап эпидемии коронавирусной инфекции

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава миссии ВОЗ в Белоруссии Патрик О'Коннор заявил, что в стране начинается новый этап роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.