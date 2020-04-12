Иерусалим, , 07:24 — REGNUM Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 11 апреля приостановил полёты в Израиль из других стран до тех пор, пока не будут приняты юридические меры, позволяющие перевести всех прибывающих пассажиров в государственные карантинные отели на 14 дней. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на канцелярию премьер-министра.

Отмечается, что самолётам в пути разрешили приземлиться в Израиле, однако новые рейсы не были допущены.

Меры по борьбе с коронавирусом ужесточили в связи с тем, что ранее примерно 70 пассажиров United Airlines прибыли из Нью-Йорка в Израиль и после этого покинули аэропорт, не проверив температуру.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на вечер 11 апреля общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Израиле составило 10 743, что на 200 больше, чем утром. От последствий заболевания COVID-19 в стране скончался 101 человек.

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