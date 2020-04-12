Веллингтон, , 07:07 — REGNUM Еще 18 случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявили в Новой Зеландии 11 апреля, заявила главный санитарный врач страны Эшли Блумфилд на пресс-конференции.

Из этих случаев 14 подтверждены, еще четыре подтверждены предварительно. Общее количество зафиксированных случаев заболевания COVID-19 в стране достигло 1330.

Также с начала пандемии коронавирусной инфекции в Новой Зеландии излечился 471 человек. Блумфилд не исключила, что на фоне снижения роста новых случаев заболевания COVID-19 может вырасти число умерших от болезней, вызванных коронавирусом SARS-CoV-2, в учреждениях для пожилых людей.

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