Каракас, , 07:06 — REGNUM В Венесуэлу прибыла партия гуманитарной помощи от Китая весом более 30 тонн для борьбы с новым коронавирусом, сообщила 11 апреля вице-президент Боливарианской Республики Делси Родригес журналистам в международном аэропорте Майкетия в штате Варгас на севере страны.

Родригес рассказала, что КНР прислала средства санитарной защиты: маски, перчатки, защитные костюмы для врачей, занимающихся борьбой с COVID-19. Кроме средств индивидуальной защиты Китай прислал 15 000 комплектов тест-систем для ПЦР-диагностики вируса.

Это уже вторая партия гуманитарной помощи от китайских товарищей, отправленная в Венесуэлу. В конце марта Боливарианская Республика получила 55 тонн оборудования.

По данным, полученным Университетом Джонса Хопкинса, в Венесуэле официально признано 175 случаев заражения коронавирусом. 9 пациентов умерло.