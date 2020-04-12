Тегусигальпа, , 06:53 — REGNUM Режим высшего уровеня тревоги, введенный 14 марта в качестве меры борьбы с распространением коронавирусной инфекции, продлен властями Гондураса до 19 апреля, сообщает 11 апреля La Prensa de Honduras со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения.

Сообщается также, что, согласно последним данным, в стране выявлено 392 случая COVID-19, 24 случая закончились летально.

В министерстве напомнили о режиме изоляции, недопустимости публичных собраний граждан и обязанности компаний по обеспечению гигиены сотрудников, в том числе выдаче им масок. Несоблюдение режима грозит нарушителям административной и уголовной ответственностью.