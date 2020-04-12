Лондон, , 06:52 — REGNUM Королева Великобритании Елизавета II выпустила пасхальное обращение к жителям Соединенного Королевства. Соответствующая аудиозапись была опубликована в официальном Twitter королевской семьи.

«Мы знаем, что коронавирусу нас не одолеть. И как бы не мрачна была смерть, особенно для тех, кто страдает от горя, свет и жизнь — сильнее. Пусть живительный огонь пасхальной надежды будет нам маяком в будущее», — заявила она.

Елизавета II также отметила, что впервые за долгую историю страны жители Великобритании встречают и отмечают Пасху порознь. Она добавила, что, несмотря на режим самоизоляции в стране, люди стали еще нужней и ближе друг к другу.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля королева Великобритании Елизавета II впервые была вынуждена нарушить вековую традицию и раздать милостыню нуждающимся по почте, а не лично. На эту меру глава правящей династии Великобритании пошла из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

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