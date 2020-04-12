Нью-Дели, , 06:44 — REGNUM Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа на территории Индии достигло 8356. Об этом 12 апреля сообщается на сайте индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.

За сутки в стране положительный результат на коронавирус дали тесты еще у 909 человек. С начала наблюдений в Индии от осложнений при COVID-19 скончались 273 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, до 14 апреля на всей территории Индии в связи с ситуацией с распространением SARS-CoV-2 действует режим жесткой изоляции.

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