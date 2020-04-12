Лондон, , 06:30 — REGNUM Мобильное приложение, позволяющее отслеживать контакты пациентов с положительным тестом на коронавирус, будет создано национальной службой здравоохранения Великобритании (NHS), 11 апреля сообщает издание Sunday Times.

С его помощью люди, находившиеся в контакте с инфицированным человеком, будут уведомлены о необходимости пройти тест на коронавирус. Приложение будет использовать уже имеющуюся почти во всех телефонах технологию Bluetooth. Авторы идеи предупредили, что нововведение даст результат только в случае, если приложением начнут пользоваться не менее 60% жителей королевства.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля вице-премьер Армении Тигран Авинян анонсировал новое специальное мобильное приложение COVID-19 Armenia для предварительного тестирования на заражение новым коронавирусом.

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