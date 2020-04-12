Пекин, , 06:27 — REGNUM Вероятность повторного масштабного распространения коронавируса в Китае оценил как крайне низкую главный эпидемиолог страны Чжун Наньшань в интервью газете «Жэньминь Жибао».

«Полагаю, что вероятность этого (второй волны масштабной вспышки — прим. ИА REGNUM) достаточно мала, потому что в Китае очень жесткие профилактические меры», — сказал эксперт.

По его словам, карантинные меры в КНР введены «вплоть до уровня каждого отдельного жилого района и дома», люди носят маски, при общении соблюдают дистанцию. При обнаружении у себя симптомов жители Китая сразу сообщают, после чего больных быстро госпитализируют.

«Поэтому в таких условиях вероятность возникновения вспышки крайне низкая», — заключил Чжун Наньшань.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Китае 2305 человек прошли по 1883 уголовным делам, связанных с эпидемией нового коронавируса.

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