Мехико, , 06:23 — REGNUM Министерство здравоохранения Мексики выразило возмущение нападениями на медицинский персонал, работающий со случаями коронавирусной инфекции и напомнило, что эти медработники очень скоро окажутся главными защитниками мексиканцев в борьбе с пандемией, такое заявление сделал замглавы минздрава Мексики Уго Лопес-Гатель на пресс-конференции, транслировавшейся сайтом ведомства.

Лопес-Гатель выразил глубокое возмущение и обеспокоенность атаками на мексиканских врачей. Он назвал «возмутительным» и «невиданным» то, что некоторые люди проявляют агрессию по отношению к тем, кто их защищает. Как сообщил чиновник минздрава, случаи нападения на медиков происходили в общественных местах и в транспорте, при этом не предполагается силового сопровождения для врачей.

Лопес-Гатель подчеркнул, что вскоре начнётся переход к третьей фазе распространения заболевания, и эти медики «станут главными действующими лицами в сдерживании» эпидемии.

Общее число заражённых вирусом в Мексике на данный момент достигло 4219 человек, по данным Университета Джонса Хопкинса, Умерло в результате заболевания, вызванного новым коронавирусом, 273 пациента.