Пекин, , 06:20 — REGNUM Индекс прибрежных грузовых перевозок в Китае упал на 0,2% за неделю, сообщает 12 апреля агентство Синьхуа.

Составной индекс прибрежных грузоперевозок в Китае упал на 0,2% за неделю до 905,51 пункта, сообщили в Шанхайской бирже судоходства. Субиндекс угольных перевозок упал на 0,4% до 879,46 пункта. Субиндекс нефтяных перевозок просел на 0,4% до 1356,63 пункта, а перевозок зерна остался на прежнем уровне — 593,66 пункта.

Данный индекс был введен биржей в 2001 году под руководством Министерства транспорта КНР для того, чтобы наилучшим образом фиксировано колебания рынка прибрежных грузовых перевозок в Поднебесной.