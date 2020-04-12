Панама, , 06:17 — REGNUM Более трех тысяч зараженных новым коронавирусом SARS-CoV-2 выявлено в Панаме, сообщает 11 апреля El Diario со ссылкой на главу департамента по эпидемиологии Министерства здравоохранения Панамы.

За последние 24 часа было выявлено 260 новый случаев заболевания, в результате суммарное число заболевших в стране достигло 3234 человека. Число летальных исходов среди инфицированных достигло 79, увеличившись за последние сутки на 5 человек.

Около 315 пациентов госпитализированы, из них 102 находятся в палатах интенсивной терапии. Остальные зараженные находятся в режиме самоизоляции дома.

Напомним, на территории Панамы действует карантин, позволяющий людям выходить из дома лишь на 2 часа в день.