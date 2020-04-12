Пекин, , 06:15 — REGNUM Природные катаклизмы и бедствия принесли Китаю меньший ущерб за первый квартал 2020 года, чем за аналогичный период годом ранее, сообщает 11 апреля агентство Синьхуа.

За период с января по март текущего года около 5,05 млн человек по всей стране пострадали от различных природных катаклизмов. Всего 42 человека погибли и пропали без вести, свыше 133 тыс. домов оказались повреждены, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям КНР.

Число погибших или пропавших без вести за указанный период года снизилось на 24% относительно аналогичного периода предыдущих пяти лет. В то же самое время прямой экономический ущерб составил 5,87 млрд юаней (около $834 млн), что на 40% ниже, чем за указанный период предыдущих пяти лет в среднем.

Основными источниками ущерба от природных бедствий в Китае за первый квартал стали лесные пожары, ураганы, низкие температуры и снегопады, в то время как наводнения, засуха и землетрясения случались значительно реже.