Гватемала, , 06:13 — REGNUM Новых 16 случаев заболевания коронавирусной инфекцией подтвердили в Гватемале за 10 апреля, заявил президент страны Алехандро Джамматтеи, сообщает агентство Reuters.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в стране достигло 153. Также с начала пандемии в Гватемале от болезней, вызванных коронавирусом SARS-CoV-2, скончались три человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля власти Гватемалы обратились к Соединенным Штатам с просьбой приостановить депортацию гватемальских мигрантов на родину из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.