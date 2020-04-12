Екатеринбург, , 06:12 — REGNUM Храм-на-Крови в Екатеринбурге посетили люди в защитных костюмах. Об этом пишут СМИ.

Изданию Е1.ru предоставил фотографии один из очевидцев. На снимках видно, как четверо таких граждан, видимо, медики, идут к храму.

В соцсетях уже начали бить тревогу. Некоторые предположили, что они пришли брать анализы в связи с коронавирусом. Впрочем, в Екатеринбургской митрополии назвали причину их визита.

«Сотрудник, общавшийся с людьми на фото, сказал, что они подали записочки о здравии. Теперь батюшка молится о них», — сказала пресс-секретарь митрополии Анжела Тамбова.

Она отметила, что в дни коронавирусных ограничений граждане стали всё чаще подавать записки о здравии, в том числе и лечащих/исцеляющих. При этом отметим, что в России ранее были случаи заражения коронавирусом представителей церкви. А представители власти со своей стороны в ряде регионов рекомендуют верующим ограничить посещение храмов и церквей. Это связано с пандемией коронавирусной инфекции — скученность в храмах может стать одной из причин дальнейшего распространения вируса.